دبلوماسي أمريكي يؤكد ضرورة الوصول إلى حلول للأزمة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2022

أكد القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا “ليزلي أوردمان” ضرورة الوصول إلى حلول للأزمة الحالية في ليبيا.

وبين الدبلوماسي الأمريكي في تغريدة للسفارة الأمريكية بموقع “تويتر” أنه التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي قائلا “نحن ندعم بشكل كامل جهوده في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية من شأنه أن يفضي إلى تعجيل وصول ليبيا إلى الانتخابات”.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أنه يكرر رسالة المبعوث الأممي حول ضرورة الوصول إلى حلول للأزمة الحالية في ليبيا.