ليبيا – علق عضو مجلس النواب المبروك الكبير الخطابي على مبادرة المجلس الرئاسي لعقد لقاء مع مجلسي النواب والدولة لحل الأزمة الحالية.

الخطابي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” رحب بأي خطوة تدفع في اتجاه التوافق بين الأجسام المعنية بإنهاء الأزمة، خاصة بين مجلسي النواب و الدولة، للتوافق على قاعدة دستورية متينة تضمن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة.

