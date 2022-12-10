إيطاليا: مستعدون لمساعدة ليبيا في معركتها ضد الفساد

قالت السفارة الإيطالية، إن بلادها مستعدة لدعم ليبيا في معركتها لمكافحة الفساد، معتبرة أن الشفافية والمساءلة أمران أساسيان للحكم الجيد.

وأضافت السفارة الإيطالية في تدوينة لها على منصتها عبر “تويتر”، أن جميع الدول تشهد معركة ضد الفساد، لأنه يؤثر بشكل سلبي على كل جانب من جوانب المجتمع ويتشابك مع الصراع وعدم الاستقرار ويعرض التنمية الإجتماعية والإقتصادية للخطر ويزعزع المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.

وأوضحت السفارة، أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2022 يسعى إلى تسليط الضوء على الصلة الحاسمة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، والتي تعتبر مهمة بالنسبة لليبيا.

ووفقا لمؤشر الفساد الذي تصدرة منظمة الشفافية العالمية العام الماضي، فإن ليبيا جاءت في الترتيب الـ 172 عالميا، ضمن 180 دولة وكانت هي من الأكثر الدول فسادا.