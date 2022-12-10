سفارات أمركيا وبريطانيا وإيطاليا تدعو إلى إحراز تقدم في مكافحة الفساد في ليبيا

دعت سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا لدى ليبيا إلى إحراز تقدم ذي مغزى في مكافحة الفساد لضمان استفادة جميع الليبيين من ثروة بلادهم.

وأشارت البلدان الثلاثة في حسابهم على تويتر إلى أن الشفافية والمساءلة عاملان أساسيان للحكم الرشيد، وأضافوا “جميع الدول تشهد معركة ضد الفساد، فهو يؤثر بشكل سلبي على كل جانب من جوانب المجتمع، ويتشابك مع الصراع وعدم الاستقرار، ويُعرّض التنمية الاجتماعية والاقتصادية للخطر، ويزعزع المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون”.

وجاءت ليبيا في مؤشر الفساد الذي تُصدره منظمة الشفافية العالمية العام الماضي في الترتيب الـ 172 عالميا، ضمن 18 دولة.