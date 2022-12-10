نوفا: إيطاليا بإمكانها استضافة هيكل دائم للسيطرة على الحدود بين ليبيا والساحل

صرحت مصادر أن إيطاليا بإمكانها استضافة هيكلًا دائمًا للسيطرة على الحدود بين ليبيا والساحل.

المصادر قالت لوكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، قالت: “يمكن لإيطاليا أن تستضيف هيكلًا دوليًا دائمًا للسيطرة على الحدود الجنوبية الحقيقية لأوروبا: (أي أكثر من ألفي كيلومتر من الحدود التي تشترك فيها ليبيا مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان ومصر)”، مشيرة إلى أن اجتماعًا بشأن هذا الموضوع يجب أن يعقد في روما مطلع عام 2023.

ولفتت الوكالة إلى أنه سيكون متابعة للمؤتمر الإقليمي حول العمليات عبر الحدود بين ليبيا والساحل الذي انتهى في 23 نوفمبر في تونس وروجت له إيمانويلا ديل ري، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، وخلية الاتحاد الأوروبي الاستشارية والتنسيق الإقليمية لمنطقة الساحل وبرنامج مكافحة الإرهاب عبر الإقليمي Ct-Just.

وأفادت الوكالة أن الفكرة هي إنشاء هيكل تنسيق بين ليبيا والساحل، مقره في روما وبمشاركة مباشرة من الاتحاد الأوروبي، لمكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب والجريمة المنظمة في التآزر بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.