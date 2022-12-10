وزير الاقتصاد يؤكد أهمية وضع خارطة لتنويع الاقتصاد الوطني

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2022

أكد وزير الاقتصاد محمد الحويج أهمية وضع خارطه لتنويع الاقتصاد الوطني وتجارة العبور والمناطق الحرة في ليبيا.

جاء ذلك خلال ترأس الحويج الاجتماع النهائي للجنة التوجيهية للبرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص في ليبيا (2019/2023) الممول من الاتحاد الاوروبي والذي تنفذه مؤسسة خبراء فرنسا بمشاركة مدير البرنامج في بعثة الاتحاد الاوروبي في ليبيا فرنشيسكا كوتشيا ومدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا جوليان شميت ونائبه محمد الاسود .

وشدد الحويج على أهمية الدعم التي يقدمه الاتحاد الاوروبي والذي يعتبر شريكا أساسيا للدوله الليبية مبينا أن الدعم الأوروبي يهدف إلى تعزيز قدرات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنمية القطاع الخاص ودعم التمكين الاقتصادي للشباب والمرأه وتحسين الوصول إلى التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كما توصل البرنامج إلى نشر ريادة الأعمال داخل النظام التعليمي في ليبيا.. وأشار الحويج إلى جدية والتزام جميع الأطراف الشركاء في البرنامج سواء من الاتحاد الأوروبي أو خبراء فرنسا أو الجهات الليبية من خلال العرض التي قدمه خبراء فرنسا والخبراء الليبيون وأصحاب المصلحة .

وشدد ممثلي الاتحاد الأوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا على التزامهم بدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال في ليبيا الذى يتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة وعدد من القطاعات.

وحضر الاجتماع كل من وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل ابوشيحة ووكيل وزارة التعليم العالي صالح الغول ووكيل وزارة السياحة نصر الدين الفزاني ووكيل وزارة التقافة وداد دويني ووكيل وزارة التخطيط محمد شريعة والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبية علي انصير ومدير إدارة القطاع الخاص والاستثمار بالوزارة موسى الزوبيك وممثلين عن الوزارات والمؤسسات.