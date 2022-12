دردور: المنتخبون عن طرابلس في مجلس النواب أصبحوا أدوات رخيصة في يد عقيلة صالح

ليبيا – اتهم المحلل السياسي الانفصالي فرج دردور المنتخبين عن طرابلس في مجلس النواب المنتهي مدته منذ عام 2015، بأنهم أصبحوا أدوات رخيصة في يد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مقابل استمرار مرتباتهم وميزاتهم، والأهم من هذا وذاك ضمان استمرارهم كسلطة أمر واقع غير شرعية، بحسب قوله.

دردور وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “عليه توزعوا بين غير معترض على هرطقات عقيلة صالح، مكتفيًا بعدم حضور جلسات مجلس النواب، وبين مناطح ومجاهر بخيانة ناخبيه الذين انتخبوه لمدة محدودة قبل أن يكمل بهم عقيلة صالح 8 سنوات إضافية بحماية خليفة حفتر”.

وتابع دردور حديثه: “للأسف اتهام طرابلس بمدينة المليشيات، كبل القوة الأمنية في العاصمة، حيث يدخل المسمى أعضاء مجلس النواب ويخرجون من وإلى طرابلس، دون أن يتعرض لهم أحد، رغم جسامة خيانتهم لعاصمتهم بتفريغها من المؤسسات السيادية وتشتيتها، وهو ما لم يحصل في أي عاصمة من عواصم العالم التي تحتضن المؤسسات السيادية”، بحسب زعمه.

دردور ختم: “هذا الاستهتار بسلطة العاصمة، يقابله حزم من السلطة العسكرية في شرق البلاد التي لا تسمح لأي كان بأن يخرج عن طغيانها، بمن فيهم أدوات عقيلة من نواب المنطقة الغربية”.

