شركة الكهرباء: خضوع الوحدة الرابعة بمحطة جنوب طرابلس للعمرة الجسيمة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه يجري القيام بأعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الرابعة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس من قبل فنيي ومهندسي المحطة تحت إشراف الشركة المصنعة ( GE ) الأمريكية .

وفي سياق منفصل أكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” شحن محطة أرضية بمنطقة اسبيعة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتركيبات.

وأكدت شركة الكهرباء أن شحن المحطة يهدف إلى نقل أحمال المحولات الهوائية وتحسين الجهد بمنطقة أبو عرقوب التي جرت بجهود فرقة الخطوط والكوابل بدائرة توزيع اسبيعة ؛ إلى جانب قيامها بأعمال الصيانة لمكونات الشبكة الكهربائية بمنطقة الهيرة .