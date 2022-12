مشيرب: “ثورة فبراير” كانت امتحان عملي رسب فيه أغلب الليبيين بشكل مخجل

ليبيا – قال خطيب مسجد بن نابي في طرابلس والعضو السابق بالجماعة الليبية المقاتلة عبد الرزاق مشيرب إن ما وصفها بـ”ثورة فبراير” كانت امتحانًا عمليًا لقياس وطنية الأفراد والمؤسسات، وكان امتحانًا عظيمًا وشديدًا وشفافًا وبنظام “الكتاب المفتوح”.

مشيرب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “للأسف الشديد سقط ورسب فيه أغلب الليبيين كأفراد وسقطت ورسبت فيه مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والعسكرية والأمنية سقوطًا مدويًا ورسوبًا مثيرًا للخجل والعار”.

