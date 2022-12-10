وزير اقتصاد دبيبة: هناك أهمية في وضع خطة لتنويع الاقتصاد الوطني

قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد الحويج، إن هناك أهمية في وضع خطة لتنويع الاقتصاد الوطني، مع الاهتمام بتجارة العبور والمناطق الحرة.

جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع النهائي للجنة التوجيهية للبرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص في ليبيا، الممول من الاتحاد الأوروبي، وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا.

وأشاد الحويج، بدعم الاتحاد الاوروبي للوصول إلى النتائج المرجوة وهي تعزيز قدرات الوزارة، وتنمية القطاع الخاص، ودعم التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، وتحسين الوصول إلى التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأكد جدية الأطراف الشركاء في البرنامج سواء الاتحاد الأوروبي أو خبراء فرنسا أو الجهات الليبية، كما أعرب ممثلو الإتحاد الاوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا عن التزامهم بدعم القطاع الخاص ،وتحسين بيئة الاعمال في ليبيا.