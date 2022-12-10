الحويج: الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال في ليبيا

عقد الاجتماع النهائي للجنة التوجيهية للبرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص في ليبيا (2019/2023) الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا في فندق المهاري بمدينة طرابلس، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية، محمد الحويج.

وأكد الحويج، في كلمته خلال الاجتماع على أهمية الدعم التي يقدمه الاتحاد الأوروبي والذي يعتبر شريكاً أساسياً للدولة الليبية، لافتاً إلى الفائدة القصوى للوصول إلى النتائج الإيجابية المرجوة والمتمثلة في تعزيز قدرات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنمية القطاع الخاص ودعم التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة وتحسين الوصول إلى التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكما توصل البرنامج إلى نشر ريادة الأعمال داخل النظام التعليمي في ليبيا.

كما أكد جدية والتزام جميع الأطراف الشركاء في البرنامج سواء من الاتحاد الأوروبي أو خبراء فرنسا أو الجهات الليبية من خلال العرض الذي قدمه خبراء فرنسا والخبراء الليبيون وأصحاب المصلحة.

وأكد الحويج، أيضاً التزام ممثلي الاتحاد الأوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا على التزامهم بدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال في ليبيا الذى يتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة وعدد من القطاعات.

وأشار إلى أهمية وضع خارطة لتنويع الاقتصاد الوطني وتجارة العبور والمناطق الحرة، وقدم الشكر وتقدير لكل من بعثة الاتحاد الأوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا والخبراء الليبيون وكل الجهات الذين ساهموا في إنجاح هذا البرنامج.

وشارك في الاجتماع مدير البرنامج في بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، فرنشيسكا كوتشيا، ومدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا، جوليان شميت، ونائبه، محمد الأسود.