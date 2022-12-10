مدير منفذ غات: منح الموافقات الأمنية لدخول الليبيين للجزائر خلال أيام

قال مدير منفذ غات البري إيسين التواتي أحمدون، إنهم “اجتمعوا مع السفير الليبي لدى الجزائر صالح همة وطالبنا بمتابعة الجهات المختصة بقرار إعلان فتح المنفذ”، وقال: “نحن في انتظار الإشعار الرسمي من السلطات الجزائرية لإعادة فتح المنفذ”.
أحمدون أضاف في تصريحات صحفية أنه “خلال الأيام القليلة القادمة سنبدأ في منح الموافقات الأمنية لدخول المواطنين الليبيين للجزائر، و منح الموافقات الأمنية يستهدف من لهم أقارب في البلدين وللحالات المرضية، و الأجهزة الأمنية بدأت في المنفذ عملها، باستثناء جهاز الجمارك الذي سيفعل عمله خلال أيام، تم توفير الإعاشة للأجهزة العاملة بالمنفذ عن طريق جهاز الهجرة غير الشرعية”.
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