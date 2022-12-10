أمن طرابلس: بدء إنشاء تحويرة ما قبل الإشارة الضوئية البيفي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2022

أعلنت مديرية أمن طرابلس البدء في أعمال إنشاء تحويرة ما قبل الإشارة الضوئية البيفي وما بعدها بالاضافة إلى توسعة الطريق.

وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن هذه الأعمال تساهم في القضاء على الاكتظاظ المروري الحاصل بالاشارة الضوئية من قبل شركة الاشغال العامة مصراتة، شركات الخدمات العامة، جهاز الاسكان والمرافق، بلدية تاجوراء بالتعاون مع مديرية أمن طرابلس، جهاز الحرس البلدي تاجوراء، مديرية أمن تاجوراء، إدارة نفاذ القانون، اللواء 51 مشاة.