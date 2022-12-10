مدير أمن بنغازي يتفقد مكان إنشاء مركز شرطة بحي السلام

العنوان-بنغازي

قالت مديرية أمن بنغازي، أن مدير الأمن، اللواء نوري الساعدي، تفقد منطقة حي السلام، والعقار الذي سيجري إنشاء مركز شرطة حي السلام عليه، بالإضافة إلى مرفقين صحيين جديدين لأهالي المنطقة وسكانها.

وبحسب بيان مديرية أمن بنغازي، الجمعة، شارك في الزيارة وكيل وزارة الداخلية ورئيس غرفة الطوارئ والتنظيم فرج اقعيم.

ونوه البيان إلى اتفاق وزارة الداخلية مع مصلحة الأملاك العامة ببنغازي، بالإضافة لإدارة الخدمات الصحية بالمدينة على إنشاء مركز صحي مكتمل ومركز شرطة حي السلام بالمنطقة، وذلك لتحسين الخدمات الأمنية والصحية المقدمة للمواطن.