الفزاني: المجتمع الدولي يراهن على المبادرة الأممية للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات

ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي يوسف الفزاني، أن نجاح مبادرة المجلس الرئاسي من عدمها يتوقف على عدة أمور،أولها:”يتمثل في موقف أطراف النزاع الليبي من المبادرة، أي أن ما سيصدر عن مجلسي النواب والدولة هو من سيبين فرص نجاحها من عدمه، حسب قوله.

الفزاني وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”،أضاف :” رأي المجتمع الدولي المتمثل في الأمم المتحدة والدول الفاعلة في الأزمة الليبية هو الآخر سيكون عاملا يحدد مصير المبادرة الجديدة”.

وتابع الفزاني حديثه:”المجتمع الدولي يراهن على المبادرة الأممية المتمثلة في لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات”.

ومضى الفزاني قائلا: “إن اعتبرت الأمم المتحدة مبادرة المجلس الرئاسي داعمة للمبادرة الأممية، فسيكون ذلك أمرا جيدا، وإن اعتبرت مبادرة الرئاسي الجديدة مبادرة موازية، فإن الأمور لن تكون بخير”.

