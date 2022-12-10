الاتحاد الأوروبي: جاهزون لاتخاذ إجراءات لاستعادة الثقة في مؤسسات ليبيا

حددت بعثة الاتحاد الأوروبي، خطوات حاسمة لبناء السلام في ليبيا، تزامناً مع الاحتفال اليوم العالمي لحقوق الإنسان اليوم السبت.

ووجهت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، رسالة إلى الليبيين في بيان بهذه المناسبة، جاء فيها: “جاهزون لمواكبة جهودهم من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل النهوض بالعدالة الجنائية واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة” في ليبيا.

وأشار إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تزيد من صعوبة عملية التعافي، مضيفة أن معالجة الإفلات من العقاب، ومنع الانتهاكات في المستقبل، وضمان حقوق السكان المدنيين، بمن فيهم المهاجرون، في الحماية من العنف المسلح تعتبر خطوات حاسمة نحو الطريق لبناء السلام في ليبيا.

واعتبر بيان الاتحاد الأوروبي أن المرأة لا تزال غير ممثلة تمثيلاً كافياً في الجهود المبذولة من أجل السلام، بينما تعتبر الأشد تأثراً بالصراع.

ودعا الاتحاد الأوروبي لمشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية في الحياة العامة وذلك تماشياً مع ميثاق المرأة والسلام والأمن.

وعبر الاتحاد الأوروبي عن استعداده لدعم المبادرات التي تعزز مشاركة المرأة في المحافل السياسية ومجالات صنع القرار، مؤكداً حرص بعثته على المشاركة مع كل الجهات المعنية في تطوير أنشطة من شأنها التحفيز على تهيئة بيئة ملائمة للانتخابات الموثوقة والشفافة والشاملة التي تجرى على فترات دورية حجر أساس للديمقراطية.

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ويحتفل العالم اليوم بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وبهذه المناسبة أطلقت الأمم المتحدة، اليوم السبت، حملة تمتد على عام كامل وتهدف إلى تسليط الضوء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال التركيز على إرثه وأهميته والنشاط النضالي المنجز ضمن إطاره.