الاتحاد الأوروبي: حقوق الإنسان مُنتهكة في ليبيا

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أعرب الاتحاد الأوروبي، عن حرصه على مشاركة الجهات المعنية في تهيئة بيئة ملائمة للانتخابات في ليبيا، والتزامه بدعم ليبيا في تحقيق الاستقرار وترسيخ السلام، وعلى الليبيين مواصلة السير للانتقال من الصراع إلى المصالحة الوطنية.

أضاف في بيان، أن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تزيد من صعوبة عملية التعافي في ليبيا، ومعالجة الإفلات من العقاب ومنع الانتهاكات، وضمان حقوق السكان المدنيين في الحماية من العنف المسلح، خطوات حاسمة في الطريق لبناء السلام.

وتابع قائلًا: “مُستعدون لدعم المبادرات التي تعزز مشاركة المرأة الليبية في المحافل السياسية ومجالات صنع القرار، يُمكن للسلطات الليبية الاعتماد على الاتحاد الأوروبي في تطبيق مواثيق حقوق الإنسان الدولية والمحلية.”