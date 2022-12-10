رئيس مجلس النواب يبحث عدد من القضايا والمشاكل التي تعانيها بلدية وردامة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ببلدية وردامة في منطقة الجبل الأخضر عدد من أعيان ومشايخ وشباب ومثقفي قبيلة “أولاد حمد.

والقى رئيس مجلس النواب خلال اللقاء كلمةً عبر من خلالها عن شكره وتقديره لقبيلة أولاد حمد مؤكداً على الدور المهم لكافة القبائل في تحقيق المصالحة الوطنية والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي، معرجا على تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

وأكد أعيان ومشايخ وشباب ومثقفي قبيلة أولاد حمد خلال كلماتهم عن دعمهم لرئيس مجلس النواب ومساعيه التي يبذلها من أجل الوطن ودعمهم لمجلس النواب الممثل للشعب الليبي.

كما تناول اللقاء عدد من القضايا والمشاكل التي تعانيها بلدية وردامة.

وفي ختام اللقاء قام أعيان ومشايخ وشباب ومثقفي قبيلة أولاد حمد بتكريم رئيس مجلس النواب تقديراً لمواقفه الوطنية.