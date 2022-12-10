المنفي: الرئيس الصيني اشترط تحقيق الاستقرار في ليبيا لعودة شركات بلاده

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، رئيس جمهورية الصين الشعبية “شين جين بينغ”، وذلك على هامش القمة العربية الصينية الأولى.

واستعرض اللقاء، وفق إيجاز صحفي للمجلس، مسألة عودة الشركات الصينية إلى العمل في ليبيا والمساهمة في التنمية، وقد ربط الرئيس الصيني استئناف الشركات الصينية لأعمالها بتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في ليبيا.

من جهته أكد رئيس المجلس الرئاسي، أن تحقيق الاستقرار والأمن يستوجب مساندة دولة الصين الصديقة، للمضي قدماً في إنجاز الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الإنتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.