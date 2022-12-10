الدبيبة: يوم مكافحة الفساد يذكر بخطر ممارسات مرفوضة ترتكب بالقطاع الحكومي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2022

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن اليوم الدولي لمكافحة الفساد، يُعيد التذكير بخطر ممارسات مرفوضة تُرتكب بالقطاع الحكومي، ويجدد تأكيد ما ذكرناه بشأن ترشيد الإنفاق.

وأضاف الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” أن الحكومة اعتمدن منصة المشتريات الحكومية، وأعلنت تنفيذ برنامج الإفصاح للمصروفات الحكومية، وسط إشادة دولية به، مؤكدا تشجيع جهود رفع الوعي تجاه هذه القضية.

ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في نوفمبر الماضي ببدء المرحلة التجريبية لنظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية للجهات التابعة للحكومة، على أن يبدأ العمل بها بداية العام المقبل 2023.

وطالب الدبيبة الهيئة العامة للمعلومات بتقديم مقترح لائحة تشغيلية لنظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية التي تلزم الجهات التابعة للحكومة بالشفافية الكاملة، في مشترياتها وعطاءاتها.