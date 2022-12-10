السفارة البريطانية تدعو إلى مكافحة الفساد في ليبيا  

العنوان-طرابلس

دعت السفارة البريطانية لدى ليبيا إلى إحراز تقدم ذي مغزى في مكافحة الفساد لضمان استفادة جميع الليبيين من ثروة ليبيا، لافتة إلى أن الشفافية والمساءلة عاملان أساسيان للحكم الرشيد.

وقالت السفارة في سلسلة تغريدات بمناسبة الذكرى العشرين لليوم العالمي لمكافحة الفساد إن “جميع الدول تشهد معركة ضد الفساد، فهو يؤثر بشكل سلبي على كل جانب من جوانب المجتمع ويتشابك مع الصراع وعدم الاستقرار”.

وأكدت السفارة أن الفساد يعرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية للخطر ويزعزع المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.