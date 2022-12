بوفايد: التقارب بين صالح والمشري لا قيمة له ولا اعتبار على الإطلاق

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد أن الغرض من إنشاء المحكمة هو الالتفاف على الطعون الدستورية السابقة، ولا سيما الخاصة بالتعديلات المزعومة العاشر والحادي عشر والثاني عشر على الإعلان الدستوري وما ترتب عليها من قوانين، وللسيطرة المباشرة على القضاء، وخصوصاً أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية يمكّن المواطنين وكل ذي مصلحة من الطعن أمامها، فضلاً عن السعي لانقسام مؤسسة القضاء الموحدة، في مسعى لتقسيم البلاد”.

بوفايد وفي معرض تعليقه على إعلان رئيس مجلس الدولة حالد المشري تعليق التواصل مع مجلس النواب، قال لموقع “العربي الجديد”: “التقارب بين صالح والمشري لا قيمة له ولا اعتبار على الإطلاق، إلا إذا صادق المجلس الأعلى للدولة على نتائجه، وهذا أمر ليس بالسهل، ولذلك اضطر المشري لإعلان مؤقت لتعليق اتصالاته ولجان المجلس مع عقيلة ولجان النواب استباقًا لموقف صارم من أعضاء مجلس الدولة بوقف كل أنواع ومستويات التواصل مع مجلس النواب، بل حتى إلغاء، وليس فقط وقف، تنفيذ القانون المزعوم”.

ووفقاً لأبو فايد، سيعول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس النواب على عامل الزمن، لعل مجلس الدولة والمشري ينهيان تعليق التواصل مع ضغوط إقليمية ودولية يتوقعونها، مضيفاً “باستحواذهم على المحكمة الدستورية يتصورون أنهم يستطيعون التمديد لأنفسهم ولو لسنوات طويلة وبحجة التوافق على الدستور الدائم أولاً، ما لم يتعرض مجلس النواب لضغوطات كبيرة من الدول المؤثرة من أجل ردعه ودفعه للتوقف”.

