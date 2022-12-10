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السفارة الإيطالية: الشفافية والمساءلة أمران أساسيان للحكم الجيد في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

قالت السفارة الإيطالية في ليبيا، إن جميع الدول تشهد معركة ضد الفساد، فهو يؤثر بشكل سلبي على كل جانب من جوانب المجتمع ويتشابك مع الصراع وعدم الاستقرار.

وأكدت السفارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الفساد يعرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية للخطر ويزعزع المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.

وأضافت:” يسعى اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2022 إلى تسليط الضوء على الصلة الحاسمة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، والتي تعتبر مهمة بالنسبة لليبيا”.

وشددت على أن الشفافية والمساءلة أمران أساسيان للحكم الجيد، متابعة” نحن على استعداد لدعم ليبيا في معركتها لمكافحة الفساد”.

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منصة السبق الإعلامية

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