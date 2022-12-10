وزير الدولة لشؤون الهجرة يثني على عمل لجنة الحصر الأمني

زار وزير الدولة لشؤون الهجرة بالحكومة الليبية فتحي التباوي مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي بمقر الإدارة الرئيسي بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي.

وجاءت الزيارة للاطلاع على ما تم التوصل إليه بخصوص منظومة الحصر الأمني المعلوماتي التي أطلقتها في 2020 الإدارة العامة للبحث الجنائي بهدف إجراء حصر أمنى معلوماتي لجميع الوافدين العرب والأجانب على الأراضي الليبية والتي تشمل تحديد طبيعة عملهم وأماكن تواجدهم وصولا إلي انشاء قاعدة بيانات كاملة بالخصوص.

وأجرى مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي صحبة الوزير زيارة لمقر اللجنة الأمنية المعلوماتية التابعة للإدارة العامة في منطقة الصابري للاطلاع على المنظومة رفقة فريق من المهندسين المتخصصين في المنظومات الأمنية المعلوماتية والذين أبدوا إعجابهم بالعمل الذي تقوم به اللجنة واثنوا على الالية المتبعة في عمليات الحصر الأمني.

وأبدى التباوي إعجابه بما توصلت إليه اللجنة من تأسيس قاعدة أمنية معلوماتية لحصر جميع الأجانب وطريقة العمل وسهولة حصول الوافد على بطاقة الحصر الأمني.

واتفق هويدي والتباوي على تطوير المنظومة وإدخال تقنية البصمة العشرية وبصمة العين والتحليل المتطور (DNA) وذلك وفق تصور أعده الوزير بشأن ذلك.

وأثنى الوزير على عمل الإدارة العامة للبحث الجنائي في إطلاق هذه المنظومة التي أكد انها تعد نواة حقيقية لإعداد قاعدة بيانات شاملة ترتكز عليها وزارة شؤون الهجرة في التعامل مع الجاليات العربية والأجنبية في ليبيا إضافة لاستفادة جميع الأجهزة الأمنية في ليبيا من المنظومة كونها تحوي معلومات شاملة عن كل من هو غير ليبي يتواجد فوق الأراضي الليبية.

وأشار التباوي إلى قرب انعقاد مؤتمر شامل يجمع كل المعنيين بالأمر سيتم خلاله إعلان انطلاق التعامل الرسمي بالبطاقة الأمنية في جميع المدن الليبية بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية وعمداء البلديات والأجهزة الاعتبارية ليتم توجيه جميع الوافدين لضرورة استخراج هذه البطاقة الهامة لتحركهم داخل البلاد.

ووعد بتقديم دعم قوي لعمل لجنة الحصر الأمني المعلوماتي لما له من دور هام في أمن البلاد إضافة إلى أن عمل اللجنة يسهل عمل جميع الأجهزة الأمنية العاملة على ملف الهجرة والوافدين داخل ليبيا.

واطلع في نهاية جولته على مقر إقامة الوافدين الأجانب ومكان التصوير وأخذ العينات والمختبر الطبي إضافة للمكاتب الإدارية الخاصة بعمل أعضاء اللجنة ومكاتب إعداد البيانات وتعبئة النماذج، مؤكدا على ضرورة تعميم هذا الإجراء على كامل المدن الليبية خاصة الحدود الشرقية والمناطق الجنوبية نظرا لكثرة الوافدين هناك خاصة ان معظمهم دخلوا للبلاد بطريقة غير شرعية تستدعي ضرورة ضمهم ضمن المنظومة التي تتيح للأمن الليبي معلومات عنهم.