الاتفاق على إنشاء مرفق صحي ومركز شرطة بحي السلام

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2022

اتفقت وزارة الداخلية مع مصلحة الاملاك العامة ببنغازي بالإضافة لإدارة الخدمات الصحية بالمدينة على انشاء مركز صحي مكتمل ومركز شرطة حي السلام بالمنطقة لتحسين الخدمات الأمنية والصحية المقدمة للمواطن. جاء ذلك خلال زيارة مدير مديرية أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي رفقة وكيل وزارة الداخلية ورئيس غرفة الطوارئ والتنظيم فرج اقعيم منطقة حي السلام وتفقدا العقار الذي سيتم عليه انشاء مركز شرطة حي السلام ومرفقين صحي جديدين لأهالي المنطقة وسكانها بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي.

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