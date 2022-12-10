إصابة 4 مهاجرين في هجوم على حافلة لـ “مكافحة الهجرة” أثناء عملية ترحيل “بري”

رصدت منظمة رصد الجرائم في ليبيا في 7 ديسمبر الجاري تعرّض أربعة مهاجرين من الجنسة المصرية لإصابات إثر إطلاق النار عليهم من قبل “مهربين” في مدينة امساعد، وتم نقلهم على إثرها الى مركز طبرق الطبي لتلقي العلاج ولايزال اثنين منهم في قسم العناية الفائقة.

ونقلت المنظمة الحقوقية عن شهود عيان قولهم إن مجموعة من “مهربي الهجرة” يستلقون أربع سيارات مدنية اعترضوا حافلات لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طبرق، الذي كان يرحّل (140) مهاجرا من الجنسية المصرية برا، على طريق مدينة امساعد الحدودية.

وأضافت المنظمة: وأطلق المهربون النار على الحافلات لإجبارها على الوقوف بالقوة، ليقوموا بعدها بتهريب عدد من المهاجرين الذي كانوا في طريقهم عودتهم إلى بلدهم، عبر “الترحيل برا”.

ودعت المنظمة، في بيان لها على صفحتها بفيسبوك، النائب العام الليبي إلى فتح تحقيق عاجل حول الحادثة، كما طالبت السلطات في شرق ليبيا بتوفير الحماية اللازمة للمهاجرين وعدم إجبار أي مهاجر على قبول المساعدة على العودة إلى وضع غير آمن وضمان حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة”.

وكانت الشرطة القضائية الليبية، أعلنت في 24 نوفمبر الماضي، ترحيل أول دفعة من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم عن طريق المنافذ البرية، معلنة تسليم عدد من المهاجرين الذين كانوا في مؤسسات الإصلاح والتأهيل إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بغرض ترحيلهم لبلدانهم، وشملت الدفعة الأولى 210 مهاجرا