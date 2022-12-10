الحصادي: المعلن والظاهر في كل الخطابات هو الحرص على ‎ليبيا أما الواقع استمرار الفوضى

‏أكد عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري منصور الحصادي، إن المعلن والظاهر في كل الخطابات هو الحرص على ‎ليبيا وعلى الانتخابات وتجديد الشرعية أما الواقع فهو استمرار الانقسام والفوضى.

قال الحصادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” إن المعلن والظاهرهو الحرص على ليبيا وعلى الانتخابات وتجديد الشرعية”.

وأضاف:” الواقع هو استمرار الانقسام والفوضى من أجل: البقاء أطول فترة، والمحافظة على الوظيفة والمنصب “المعظم” والابتزاز والأنانية والوهم والمصالح الشخصية والهيمنة على مركزية المال والقرار وتصفية الحسابات”.