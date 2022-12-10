الحصادي: المعلن والظاهر في كل الخطابات هو الحرص على ‎ليبيا أما الواقع استمرار الفوضى

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري منصور الحصادي، إن المعلن والظاهر في كل الخطابات هو الحرص على ليبيا وعلى الانتخابات وتجديد الشرعية أما الواقع فهو استمرار الانقسام والفوضى.
قال الحصادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” إن المعلن والظاهرهو الحرص على ليبيا وعلى الانتخابات وتجديد الشرعية”.
وأضاف:” الواقع هو استمرار الانقسام والفوضى من أجل: البقاء أطول فترة، والمحافظة على الوظيفة والمنصب “المعظم” والابتزاز والأنانية والوهم والمصالح الشخصية والهيمنة على مركزية المال والقرار وتصفية الحسابات”.
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