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الكيلاني تلتقي رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود “يوبام – ليبيا”

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال وفاء أبوبكر الكيلاني، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود “يوبام – ليبيا” نتاليا تشيا.

الكيلاني بحثت مع رئيسة البعثة، دور شعوب مناطق الحدود من أجل تحقيق السلام المجتمعي، ونتائج المؤتمر الإقليمي بشأن التعاون العابر للحدود بين ليبيا ودول الساحل الذي عقد بجمهورية تونس في نوفمبر الماضي.

 

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صحيفة المرصد الليبية

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