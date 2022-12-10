عقيلة: للقبائل دور مهم في المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي

تلبيةً لدعوة كريمة من قبيلة ” أولاد حمد ” التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” ببلدية ” وردامة في منطقة الجبل الأخضر عدد من أعيان ومشايخ وشباب ومثقفي قبيلة ” أولاد حمد” .

وألقى رئيس مجلس النواب خلال اللقاء كلمةً عبر من خلالها عن شكره وتقديره لقبيلة ” أولاد حمد ” مؤكداً على الدور المهم لكافة القبائل في تحقيق المصالحة الوطنية والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي ، كما عرج رئيس مجلس النواب على تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

وأكد أعيان ومشايخ وشباب ومثقفي قبيلة ” أولاد حمد ” خلال كلماتهم عن دعمهم لرئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” ومساعيه التي يبذلها من أجل الوطن ودعمهم لمجلس النواب الممثل للشعب الليبي، كما تناول اللقاء عدد من القضايا والمشاكل التي تعانيها بلدية ” وردامة ” ، وفي ختام اللقاء قام أعيان ومشايخ وشباب ومثقفي قبيلة ” أولاد حمد ” بتكريم رئيس مجلس النواب تقديراً لمواقفه الوطنية.