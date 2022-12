ليبيا – أكد السفير الفرنسي مصطفى مهراج تمويل بلاده لـ 7 مشاريع بقيمة 3.5 مليون يورو.

مهراج قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن التمويل لمنظمات ليبية غير حكومية تنشط في أماكن متفرقة من ليبيا.

وأشار إلى أن ذلك تم خلال اجتماع في تونس مع 10 منظمات مدنية.

