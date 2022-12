عبد الكافي: حفتر يقوم بتحركات عسكرية بالمنطقة الوسطى والجنوبية ومناورات وتهديدات عبر الاعلام

ليبيا – علق الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا على مصادقة اللجنة العسكرية المشتركة يوم الأربعاء الماضي على اختصاصات اللجنة الفنية الفرعية المعنية بنزع السلاح والتسليح.

عبد الكافي قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد إنه بعد مضي ما يقارب العامين عن تشكيل لجنه 5+5 والتي من الناحية العسكرية والفنية لم تحقق أي انجاز من ضمن البنود التي أتت عليها سواء اخراج المرتزقة وتسليم خريطة الألغام وحتى التعاون بحصر عدد المرتزقة الفاغنر الذين تواجدوا للأراضي الليبية عبر المهابط والمطارات في المنطقة الشرقية بأسلحتهم لم يتعاونوا في تقديم المعلومات الكاملة عنهم.

وتابع: “نرى ما بين الحين والآخر بيانات وتصريحات إعلامية من قبل العسكريين الخمسة التابعين للرجمة بالتهديد بغلق المجال الجوي ما بين الشرق والغرب والموانئ النفطية والاستعراضات العسكرية التي لا زالت مستمرة، لذلك لم تحقق شيء ولا نستطيع أن نعول عليها عسكرياً أنها ستنجز شيء. الهدف من الاجتماع في تونس هو ربما لإيجاد قوة عسكرية في زي مدني ليتواجدوا في سرت أو منطقة وقف إطلاق النار ما بين طرابلس والرجمه”.

كما استطرد حديثة: “أنا أقول هي تكمله للاجتماعات السابقة، اجتماعات فضفاضة من استطاع أن ينجز شيء في الملف الليبي هي ستيفاني ولا اتصور ان باتيلي لديه شيء ولا يستطيع ان يقدم شيء، حتى الحديث عن تشكيل قوة موحدة ستكون بقيادة من؟ نعلم والعالم يعلم ان عجوز الرجمه يريد ان يكون القائد والمسير لكل الأمور ولا يرضى بالمسارات، يقوم بتحركات عسكرية ويقوم بنقل عتاد عسكري للمنطقة الوسطى والجنوبية ومناورات وتهديدات عبر الخروج الإعلامي”.

واستبعد أن تقدم اللجنة العسكرية المشتركة أمر على الأرض بعد أن صادقت على اختصاصات اللجنة الفنية الفرعية المعنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، موضحاً أن المقصود من المعايير القوات العسكرية التي تشكلت في المنطقة الغربية وترك جانب التشكيلات العسكرية التابعة للمنطقة الشرقية بل الهدف ضرب التشكيلات وكل من اندمج بالجيش والشرطة في المنطقة الغربية ومحاولة إقصائهم لكن هذا بعيداً عن أرض الواقع.

