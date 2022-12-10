السفارة الأمريكية: ندعم جهود الأمم المتحدة في قيادة حوار بين المؤسسات الليبية

أكد القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا، ليزلي أورديمان، عن دعم بلاده بشكل كامل جهود الأمم المتحدة في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية، من شأنه أن يفضي إلى تعجيل وصول ليبيا إلى الانتخابات.

وحسب تغريدة عبر حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، أعرب الدبلوماسي الأمريكي عن سعادته بلقاء المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وقال القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا: “نكرر رسالته حول ضرورة الوصول إلى حلول للأزمة الحالية”.

ويواصل المبعوث الأممي مشاوراته مع أطراف الأزمة الليبية والفاعلين الإقليميين والدوليين للتوصل لحل بشأن الأزمة الليبية.

والأسبوع الماضي، عقد باتيلي حواراً رقمياً مباشراً، مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد ركز على التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في ليبيا، وذلك لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام.

ووجه باتيلي رسالة إليهم عبر حسابه على موقع تويتر، قائلاً: “أقدر مساهماتكم القيمة، أفكاركم وصلت، وأعدكم بمواصلة العمل”.