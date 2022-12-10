نورلاند: واشنطن تعتبر الدبيبة رئيسًا مؤقتًا للحكومة في ليبيا

قال المبعوث والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إن إجراء الانتخابات لا يعتمد فقط على حكومة الوحدة الوطنية بل إن مجلس النواب ومجلس الدولة والجهات الفاعلة الأخرى لها دور أيضًا، مشيرا إلى أن واشنطن تعتبر عبد الحميد الدبيبة رئيسًا مؤقتًا للحكومة.

وأضاف نورلاند في تصريح لـ”جون أفريك” أن ليبيا ليست بحاجة إلى فريق آخر من الوزراء المؤقتين، مشددا لجميع الأطراف أنه يجب على البلاد إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

كما أشار السفير الأمريكي إلى أن الاتحاد الإفريقي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في كسر حالة الجمود السياسي من خلال دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي.

كما لفت نورلاند إلى أن عائدات النفط اليومية زادت بشكل كبير، وتحظى إدارة هذه الأموال بأهمية قصوى، مطالبا جميع الأطراف بالاتفاق على آلية لصرف هذه الأموال ومتابعتها لمنع تحويلها إلى مصالح حزبية أو ميليشيات.