البركي: لازال الليبي يبحث عن حق المواطنة في يوم حقوق الإنسان

اشتكى عبد الرحيم البركي المرشح البرلماني ووكيل وزارة التعليم في حكومة الثني، من غياب العدالة الفعلية في ليبيا، وممارسة الحقوق.
وقال البركي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” لا سلطة حقيقية فاعلة للنيابة العامة على أغلب السجون، خطف، وقتل، وتشريد، لا دواء ولا تعليم ، ولاستقرار نفسي ، ولا تحسن في الوضع المعيشي” .
وأضاف:” في يوم حقوق الإنسان لا زال الفرد الليبي يبحث عن حق المواطنة وممارسة الحقوق” .
وتابع البركي:” كل هذا حصل بسبب أكذوبة حماية المدنيين”.
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