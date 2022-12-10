الولايات المتحدة تدعو لحماية حقوق الليبيين في التعبير والتظاهر السلمي

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وجهت الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الدعوة إلى حماية حقوق الليبيين في حرية التعبير والتجمع السلمي، فضلاً عن حقوق الإنسان الأساسية الأخرى.

وأكدت، أن حرية التعبير أساس ضروري لبلد أكثر ازدهارًا وسلامًا.

وتحتفي الأمم المتحدة في يوم 10 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وعبر تغريدة على تويتر قالت السفارة الأمريكية، “إن الولايات المتحدة تدعم أن تكون ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة وخالية من التدخل الأجنبي، وأن تكون لها حكومة منتخبة ديمقراطيًا تدعم حقوق الإنسان والتنمية، وقادرة على مكافحة الإرهاب داخل حدودها”.

وأضافت، “نعتقد أنّ حماية حقوق الليبيين في حرية التعبير والتجمع السلمي، فضلاً عن حقوق الإنسان الأساسية الأخرى، هي أساس ضروري لبلد أكثر ازدهارًا وسلاما”.