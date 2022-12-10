نورلاند: دبيبة رئيساً مؤقتاً وليبيا لا تحتاج لحكومة مؤقتة

قال المبعوث والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إن إجراء الانتخابات لا يعتمد فقط على حكومة الوحدة الوطنية بل إن مجلس النواب ومجلس الدولة والجهات الفاعلة الأخرى لها دور أيضاً.

وأشار نورلاند، نورلاند في تصريح لـ”جون أفريك”، إلى أن واشنطن تعتبر عبد الحميد الدبيبة رئيسًا مؤقتاً للحكومة، مضيفاً أن ليبيا ليست بحاجة إلى فريق آخر من الوزراء المؤقتين.

وأكد أنه يجب على البلاد إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يلعب الاتحاد الإفريقي يلعب دوراً مهماً في كسر حالة الجمود السياسي من خلال دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي.

ولفت إلى أن مقتل 32 شخصاً في طرابلس في أغسطس الماضي جرس إنذار لجميع الأطراف المعنية، فمن الممكن أن يتصاعد العنف في ليبيا في أي وقت إلى أن يتم إحراز تقدم نحو حل طويل الأمد.

وأكد أنه لن يتم إحراز تقدم في مثل الوضع المميت ومن المهم أن يلتزم الجميع بحل سياسي، مضيفاً أن الضغط الذي مارسته الأمم المتحدة وواشنطن لإجراء انتخابات العام الماضي لم يكن خطأ.

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واستطرد أن المجتمع الدولي بأسره وكذلك جميع القوى السياسية الليبية والليبيين أنفسهم طالبوا بهذه الانتخابات، مضيفاً أن الجميع يريد رؤية خطوات أكبر لكن هذا لا يعتمد على حكومة دبيبة فقط فمجلسي النواب والدولة والجهات الفاعلة الأخرى لها دور أيضاً.

وأفاد أن عائدات النفط اليومية في ليبيا زادت بشكل كبير وتحظى إدارة هذه الأموال بأهمية قصوى، مضيفاً أنه على جميع الأطراف الاتفاق على آلية لصرف هذه الأموال ومتابعتها لمنع تحويلها إلى مصالح حزبية أو ميليشيات.

ولفت إلى أن إعلان حكومة الوحدة رفع القوة القاهرة عن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز ودعوة الشركات العالمية لاستئناف عملياتها علامة جيدة.