داخلية الدبيبة توضح جاهزيتها للانتخابات

على هامش الإجتماع الذى عقد بجمهورية تونس لمجموعة الدول العمل الأمني لمؤتمر برلين برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحده السيد “عبدالله باتيلي” وبحضور سفراء الدول المعنية بالملف الليبي، والسيد رئيس الأركان العامة والسادة أعضاء لجنة 5 + 5 العسكرية.

شارك عن وزارة الداخلية مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة الوفد المرافق له مدير فرع الإدارة العامة للعمليات الأمنية المنطقة الشرقية ورئيس الغرفة الرئيسية لتأمين وحماية الإنتخابات ورئيس الغرفة الفرعية سبها.

حيت تطرق جانب من الإجتماع إلى ملف الإنتخابات ومدى جاهزية وزارة الداخلية .

حيت قدم مدير الإدارة شروح وافية للخطوات التدريبية للإنتخابات التي بدأت في 20 يناير 2020 إلى هذا التاريخ موضحًا فيه عدد الدورات التي أنجزت في إعداد المدربين وإعداد القادة وإعداد رؤساء الغرف ودورات أقيمت في مفهوم الأمن الإنتخابي، وإلى عمل الوزارة في إنشاء غرفة الإنتخابات الرئيسية وعدد 25 غرفة فرعية للدوائر الإنتخابية بكامل التراب الليبي.

ومن جانبه قدم رئيس الغرفة شرح لخطة الوزارة وعرض محاكاة افتراضية للسادة الحضور تبين مدى جاهزية الوزارة ، التي أثنى عليها “عبدالله باتيلي” رئيس الجلسة وكل السفراء الموجودين بالاجتماع.