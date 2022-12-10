وليامز: الليبيون يدفعون نحو ترسيخ فعال للامركزية في ليبيا

قالت المستشارة الأممية السابقة ستيفاني وليامز، إن الكثير من الليبيين يدفعون نحو ترسيخ فعال نحو اللامركزية في ليبيا عبر تشكيل محافظات تتمتع بمجالس منتخبة مع صلاحيات وسلطات مختلفة عن الحكومة المركزية والبلديات.

وجاء ذلك في كلمة لوليامز خلال إدارتها حوارا استضافته جامعة “جونز هوبكنز” بالعاصمة الأمركية واشنطن عبر تطبيق “زوم”.

وناقش الحوار أهمية الحكم المحلي كأداة في بناء الدولة بليبيا، بمشاركة رئيس حزب السلام والازدهار، محمد خالد الغويل.

ورأت وليامز خلال كلمتها الافتتاحية للجلسة أنه يوجد نوع من اللامركزية الإدارية في ليبيا من خلال قانون 1957، ويوجد مجالس محلية منتخبة خاصة في غرب ليبيا وأحيانا في جنوب ليبيا، فيما تعين هذه المجلس في شرق ليبيا.

وفي أكتوبر الماضي، أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، ضرورة العودة للعمل بنظام المحافظات.

واعتبر أن اللامركزية تقدم الحل الأنجع؛ لإنهاء حالة الانسداد السياسي، والخروج بالبلاد من أزمتها الحالية.

وقال إن نظام السلطة المركزية جعل العاصمة محل صراع وصدامات، باعتبارها تضم المؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي والوزارات.