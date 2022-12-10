بوراس: تمسك الدبيبة بالسلطة “طبيعي” كباقي الأطراف

قالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس، إن تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالسلطة طبيعي كباقي الأطراف فلا يوجد طرف بريء

وأضافت في تصريحات صحفية، أن خطابات العسكريين والسياسيين في ليبيا تعمق الأزمة وتضعف من المفاوضات بين الأطراف.

وتابعت: تعدد الأجسام التشريعية والتنفيذية والعسكرية هو أحد أسباب القوة القاهرة التي فُرضت على استمرار نجاح أي حل سياسي للأزمة في ليبيا.

وواصلت: هذه الخطابات ترفع من سقف التحديات وتُعمق الفجوة وترفع وتيرة العنف وتضعف مفاوضات توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ودمج المسلحين.

ونوهت بأن الخطابات التعبوية سواء كانت من الأطراف العسكرية أو السياسية قد تجاوزها الزمن ولم يعد لها ذلك الأثر.

وواصلت: الكل الآن يملك أدواته لتمديد الأزمة أو تدويلها، ولا أحد يملك الطاولة حاليا في ليبيا حتى يستطيع قلبها على الآخر.

وأكملت: الكل يعمل من موقع ليخبر الآخر أنه موجود في الطاولة وليبيا لا تقف على أربع أرجل فقط بل لها 44 قدما.

ولفتت إلى أن الأزمة بين النواب والدولة لا تحتاج لشيء جديد ينسفها، فهي قضية ميتة من الأساس، منوهة بأن ما يحدث بين النواب والدولة عبارة عن تأبين للديمقراطية

وأشارت إلى أن الحكومات طالما يتعامل معهم الناس والمؤسسات فهم يملكون الشرعية مهما اختلفنا في ذلك، منوهة بأن كلا الحكومتين تعمل في نطاق الجغرافيا التي تحت إدارتها.

وأردفت: طالما حالة الرفض والمعارضة لطرفين لما تأت بنتيجة وحل حاسم لحالة فوضى الشرعية فالكل شرعي حتى يتم الفصل في ذلك، منوهة بأن ما يقوم به باثيلي حتى هذه اللحظة يعتبر تحركا إيجابيا وفق سياسة ناعمة.

وأوضحت أن باثيلي يحاول أن يُحدث تغييرًا آمنا في المشهد والبيئة السياسية في ليبيا تحتاج لسياسة الجرعات حتى تتعافى بشكل أفضل وتتقدم نحو سلام مستدام.

ولفتت إلى أن العلاقات الدولية واحدة من المشاكل التي تنعكس على جدية مجلس الأمن في اتخاذ قرارات مناسبة بشأن ليبيا.