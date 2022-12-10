بو الخطابية: نعاني من نقص الميزانية ولم تتلق بلدية طبرق أي مبلغ مالي في 2022

أكد عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية أن الوضع العام للبلدية جيد، ولكن نعاني من نقص الميزانية، ولم تتلق البلدية أي مبلغ مالي من شهر يناير حتى الآن.

بو الخطابية، وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، أوضح أن البلدية تواجه مشكلة الصرف الصحي وتكدس القمامة وعدم توفر الأطقم الطبية ونقص الأدوية، وتواصلنا مع الحكومتين وجميع الأجهزة التنفيذية ولا يوجد حلول، مشيرا أن قطاع التعليم يعمل بشكل جيد، ولكن لدينا نقص في المقاعد الدراسية

وأضاف بوالخطابية أن الطريق الساحلي من بلدية طبرق إلى امساعد متهالك وهناك عقد مع شركة مصرية لصيانة الطريق ولكن لم تبدأ عملها بعد، متابعا: “لدينا طرق رئيسية وفرعية داخل البلدية تحتاج صيانة، وقدمنا عدة طلبات لصيانتها ولكن دون جدوى، ولم نتوصل إلى حل بسبب صراع الحكومتين”.

كما أكد بوالخطابية، أن “مطار طبرق بدأ تسيير الرحلات بواقع رحلتين أسبوعيا، وجرى التعاقد مع شركة لصيانة المطار والطريق الرابط بين المطار والمدينة”.