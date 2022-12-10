هذا موعد انطلاق لقاءات اللجان الاقتصادية التونسية الليبية المشتركة

تنطلق قريبا لقاءات اللجان الاقتصادية المشتركة التونسية الليبية لتفعيل اتفاقيات الشراكة بين البلدين، وفق ما أفاد به الخبير الليبي للشؤون الدبلوماسية الإقتصادية عبد الناصر الناجح خلال مشاركته اليوم السبت في أشغال اليوم الختامي ليوم المؤسسة في دورتها 36 بمحافظة سوسة بتونس.

وأضاف المصدر، في تصريح إعلامي، أن انطلاق لقاءات اللجان الإقتصادية المشتركة التونسية الليبية تبعا لللقاءات الرسمية لتفعيل اتفاقات الشراكة في عدة مجالات سيكون يوم 24 ديسمبر الجاري بليبيا.

وبحسب المصدر ذاته، سيكون الوفد الأول متكونا من عدد كبير من الشركات التونسية المختصة في المقاولات التي لديها مشاريع أو التي ترغب في بعث مشاريع تهم البنية التحتية في ليبيا.

وتابع المصدر بأن وفدا ثانيا متخصصا في الصحة الاستشفائية من البلدبن سيلتقي قبل نهاية السنة الحالية، وفق ما نقلت عنه إذاعة موزاييك المحلية.