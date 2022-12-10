بلدية سوق الجمعة: لم نوافق على مشروع ضم “الساحل والنواحي الأربع”

قال المجلس البلدي بسوق الجمعة، اليوم السبت، إنه لم يوافق على مشروع ضم البلديات تحت مسمي «بلدية الساحل والنواحي الأربع»؛ مؤكدا إخلاء مسؤوليته عن أي اتفاق «لم يشارك في صياغته وما يترتب عليه».

وأكد المجلس في بيان، أن مشروع ضم البلديات لم يجر عرضه كمشروع متكامل، كما لا توجد خارطة طريق واضحة لما يتبع قرار الضم، موضحا محاولته التواصل مع وزير الحكم المحلي عديد المرات خلال الأيام الماضية بغرض توضيح فكرة المشروع وتحديد إيجابياتها وسلبياتها ومن ثم عرضها على القاعدة الشعبية والنخب للوصول إلى قرار

وخلص المجلس إلى التأكيد على إخلاء مسؤوليته عن «أي اتفاق لم يشارك في صياغته وعلى أي شيء يترتب عليه»، معبرا عن تمنياته بالعمل على تفعيل نظام المحافظات في أقرب وقت.