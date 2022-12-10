وليامز: ليبيون كثر يدفعون نحو ترسيخ فعال للامركزية

قالت المستشارة الأممية السابقة ستيفاني وليامز، إن الكثير من الليبيين يدفعون نحو “ترسيخ فعال” نحو اللامركزية في ليبيا عبر تشكيل محافظات تتمتع بمجالس منتخبة مع صلاحيات وسلطات مختلفة عن الحكومة المركزية والبلديات.

جاء ذلك في كلمة لوليامز خلال إدارتها حوارا استضافته جامعة “جونز هوبكنز” بالعاصمة الأميركية واشنطن عبر تطبيق “زوم”، حول أهمية الحكم المحلي كأداة في بناء الدولة بليبيا، بمشاركة رئيس حزب السلام والازدهار، محمد خالد الغويل.

ورأت وليامز خلال كلمتها الافتتاحية للجلسة أنه يوجد نوع من اللامركزية الإدارية في ليبيا من خلال قانون 1957، ويوجد مجالس محلية منتخبة خاصة في غرب ليبيا وأحيانا في جنوب ليبيا، فيما تعين هذه المجلس في شرق ليبيا.

وقالت، إن هناك شرائح في ليبيا تشعر بأنه قد جرى تهميشها وتهدد بالانتقال إلى الحكم الفدرالي أو الانفصال؛ وهو ما يخالف رغبة معظم الليبيين، وتحدثت عن خطوات تخفف من تهديد هذه الشرائح.

وأضافت وليامز أن هناك خطوات قد تخفف من تهديد هذه الشرائح وتخفيف استيائهم نحو المركز، كما أنها تحد من رغبة الحكومة المركزية في تكديس السلطة، وتحبط محاولة المسلحين مهاجمة العاصمة، وأكدت أهمية تقليل السلطات من المستوى المركزي إلى المحلي، ومضت محذرة: “إذا كانت الحكومة المركزية لديها كل الإيرادات والموارد فإنها تصبح هدفا مشروعا لهذه الهجمات”.

وتحدثت وليامز عن “نهج تصاعدي وليس تنازليا”، مبرزة في هذا السياق أهمية العودة إلى لمناقشة نظام المحافظات وإلى طبقة من الحكم المحلي يكون لديها ترابط عضوى مع المجتمعات التي تأتي منها.