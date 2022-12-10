زهيو: أي تحرك إيجابي باتجاه إجراء الانتخابات سيعني إزاحة “عقيلة والمشري” من السلطة

أكد المترشح الرئاسي ” أسعد زهيو ” أن أي تحرك إيجابي باتجاه إجراء الانتخابات سيعني إزاحة عقيلة والمشري من السلطة قبل إزاحة خصمهما المشترك الدبيبة.

كما أضاف “زهيو” في تصريحات صحفية أن عقيلة والمشري وأعضاء مجلسيهما مستفيدون من تعطل مشاورات المجلسين.

متابعا: خلاف عقيلة والمشري حول قانون المحكمة الدستورية العليا برأ ساحة الدبيبة داخليًا وخارجيًا من اتهامه بالسعى لإفشال مسار التفاوض بينهما.

كما أشار إلى أن ، غالبية الليبيين كان لديهم شكوك حول صمود التوافق بين المجلسين لأمد طويل.

متابعا أن هذه الشكوك سببها فشل جولات التفاوض كافة التي جرت بينهما في السنوات الماضية،،، مضيفا أن الدبيبة سيحاول تعظيم مكاسبه مستقبلاً، حيث استقبل مؤخراً وفدا من مشايخ وأعيان المنطقة الشرقية.

وأضاف ، هذه رسالة حرص على إرسالها للمجتمع الدولي، تفيد بأن ليبيا بها حكومة واحدة منفتحة وتقدم الخدمات لكافة الأقاليم.