واشنطن: ندعم أن تكون ‎ليبيا ذات سيادة وخالية من التدخل الأجنبي

أكدت الولايات المتحدة، اليوم السبت، دعمها ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة وخالية من التدخل الأجنبي.

وقالت السفارة الأمريكية، عبر موقع التدوينات تويتر، إن تكون لها حكومة منتخبة ديمقراطيا تدعم حقوق الإنسان والتنمية، وقادرة على مكافحة الإرهاب داخل حدودها.

وأضافت السفارة الأمريكية أن واشنطن تعتبر أن حماية حقوق الليبيين في حرية التعبير والتجمع السلمي، فضلا عن حقوق الإنسان الأساسية الأخرى، هي أساس ضروري لبلد أكثر ازدهارا وسلاماً.

والسبت، عبر القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا، ليزلي أورديمان، عن دعم بلاده بشكل كامل جهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية، من شأنه أن يفضي إلى تعجيل وصول ليبيا إلى الانتخابات.

وأعرب الدبلوماسي الأمريكي عن سروره بلقاء المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وقال نكرر رسالته حول ضرورة الوصول إلى حلول للأزمة الحالية.