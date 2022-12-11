الشركسي: اللصوص في ليبيا يُحيون اليوم العالمي لمكافحتهم

قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إن “اللصوص في بلدي يحيون اليوم العالمي لمكافحتهم! هل رأيتم أغرب من هذا؟”.

وجاء ذلك في تدوينة للشركسي عبر “فيسبوك” مشيرا إلى كلمة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على “تويتر” والتي كتب فيها: “اليوم الدولي لمكافحة الفساد، يُعيد التذكير بخطر ممارسات مرفوضة تُرتكب بالقطاع الحكومي، ويجدد تأكيد ما أصدرناه في منشور ترشيد الإنفاق”.

وأضاف الدبيبة: “اعتمدنا منصة المشتريات الحكومية، وأعلنا تنفيذ برنامج الإفصاح للمصروفات الحكومية، وسط إشادة دولية به، ونحن نشجع جهود رفع الوعي تجاه هذه القضية”.