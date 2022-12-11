مستشفى الجلاء ببنغازي: إحياء طفلة بعد موتها “مجرد شائعة”

نفى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بيان اليوم السبت الأخبار المتداولة عن وجود طفلة تحمل اسم رتاج الأوجلي قد وضعت في تلاجة حفظ الموتى، وبعد وفاتها سمع صراخها.

وأكد المناوب الإداري خالد بعيو ومسؤول التلاجة في المستفى بأنه لم يتسلم جثمان لطفلة المذكورة أو ورود اسمها في سجل ثلاجة حفظ الموتى، وأن ما يتم تداوله عارٍ عن الصحة.

وذكر الدكتور وائل العبار مدير الشؤون الطبية أنه لا يتم نقل أي جثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى قبل مرور ساعة كاملة على الوفاة، وإتمام إجراءاتها، منبها إلى ضرورة التحقق من الأخبار المغلوطة قبل تداولها.

يشار إلى أن حسابات بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تناولت نبأ تسليم جثمان طفلة تحمل اسم “رتاج الأوجلي” إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، وسمع صراخها بعد وضعها داخل ثلاجة حفظ الموتى بساعة كاملة، ليتبين أنها على قيد الحياة.