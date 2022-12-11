أردوغان يُعلن عزمه الترشح لرئاسة تركيا “للمرة الأخيرة”

فيما يبدو أسلوبا جديدا لمراوغة شعبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، إن انتخابات العام المقبل ستكون آخر مرة يطلب فيها الدعم، وبعد ذلك سينقل الراية إلى الأجيال الشابة، في إشارة إلى نيته الترشح لرئاسة الجمهورية للمرة الأخيرة في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها بمدينة سامسون شمال تركيا، “سنطلق مشروع القرن التركي في عام 2023 بالدعم الذي نطلبه من جمهورنا للمرة الأخيرة، وسننقل هذه الراية المقدسة لشبابنا”.