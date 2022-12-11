اليسير: الدبيبة يعول على الدعم التركي له.. كونها باتت المتحكم الأبرز في المنطقة الغربية

أكد عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، عبد المنعم اليسير، على أن رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة يعول على الدعم التركي له، كونها باتت المتحكم الأبرز في المنطقة الغربية.

وشكك اليسير في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، في “وجود خلاف بين الدبيبة ورئيس مجلس الدولة خالد المشري المحسوب على تنظيم الإخوان”، وفقا لقوله.

وأضاف إن “عملية الإخفاق المتكرر في التوافق بين المجلسين، التي يقودها المشري، تظهرهما كأجسام فاشلة أمام المجتمع الدولي وبالتالي لا يجد الأخير أمامه بالتوقيت الراهن أي خيار سوى الدبيبة“.