الشهيبي: الدبيبة سيسعى لاستغلال “تجميد المحادثات” بين المجلسين بتجديد اتصالاته مع “المشري”

توقع رئيس الهيئة العليا لـ«قوى التحالف الوطنية» توفيق الشهيبي، أن «يسارع الدبيبة لاستغلال الظرف الراهن بتجديد اتصالاته بشكل أو بآخر مع المشري».

وذهب “الشهيبي” في تصريحات صحفية ، إلى أن «المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق المشري وصالح اللذين يقتربان حينا، ويعلنان التوافق، ثم يختلفان مجدداً حول أي مشكلة».

وفي السياق ذاته ، أوضح رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» أسعد زهيو، أن خلاف صالح والمشري حول قانون المحكمة الدستورية العليا قدم تبرئة لساحة الدبيبة أمام الجميع داخلياً وخارجياً، من الاتهامات التي ترددت بحقه منذ أعلنا عن تقاربهما الأخير بالمغرب في أكتوبر الماضي، وكيف أنه يسعى لإفشال مسار التفاوض بينهما.

ولفت زهيو إلى أن «غالبية الليبيين كان لديهم شكوك حول صمود التوافق بين المجلسين لأمد طويل، وهذا لا يعود فقط لفشل جولات التفاوض كافة التي جرت بينهما في السنوات الماضية، وإنما بالنظر إلى أن أي تحرك إيجابي باتجاه إجراء الانتخابات سيعني إزاحتهما من السلطة قبل إزاحة خصمهما المشترك وهو الدبيبة».